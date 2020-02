Veröffentlicht am 11. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung schließt Altweiber schon um 12 Uhr – Die Kreisverwaltung Altenkirchen bleibt karnevalsbedingt am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, nur bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet, nachmittags ist geschlossen. Die KFZ-Zulassungsstelle schließt an diesem Tag bereits um 10.30 Uhr. Der Dienstleistungsabend mit verlängerter Öffnungszeit bis 18 Uhr wird auf Mittwoch, 19. Februar, vorverlegt. An Rosenmontag und Veilchendienstag ist die Kreisverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.