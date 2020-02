Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von wwa

KIRCHEN – DAADEN – Sturmeinsätze in den Verbandsgemeinden Kirchen und Daaden-Herdorf – In der Nacht und bis in die Vormittagsstunden des Montags, 10. Februar 2020, wurden in der Verbandsgemeinde Kirchen acht Einsätze abgearbeitet. Bis auf einen Baum auf Haus in Niederfischbach kam es bisher zu keinen nennenswerten Schäden. Die B 62 zwischen Freusburg und Brachbach, die Hauptverbindungsstrecke nach Siegen, war zeitweise durch mehrere umgestürzte Bäume gesperrt.

Die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf arbeitete sieben Einsätze ab. Zwischen Daaden und Friedewald wurde eine massive Tanne durch den Löschzug Daaden beseitigt. Da dort noch einige Bäume beschädigt und massiv gefährdet waren, wurden sie mit der Unterstützung der Drehleiter aus Herdorf im Nachgang entfernt. (ace) Fotos: Feuerwehr