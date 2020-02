Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von wwa

DAADEN – Umgestürzter Baum in Daaden – Gegen viertel vor Zehn am Montagvormittag, 10. Februar 2020, wurde der Löschzug Daaden zu einem umgestürzten Baum gerufen. Der blockierte die L 280 im Ortsteil Biersdorf. Die große Linde wurde in Zusammenarbeit mit dem LBM beseitigt, so dass die Vollsperrung zeitnah aufgehoben wurde. (ace) Fotos: Feuerwehr