WISSEN – Traktor streift Seat

Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 72 – Am Samstagmittag, 08. Februar 2020, gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 44jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ackerschlepper Magirus-Deutz und Anhänger die schmale Kreisstraße 72 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Elkhausen. Ein 54jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon befuhr die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Bei Erkennen des Ackerschleppers im Gegenverkehr fuhr der 54jährige seinen Seat an den rechten Fahrbahnrand und blieb stehen. Während des Passierens der Fahrzeuge streifte der Ackerschlepper aus Unachtsamkeit den stehenden Seat. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden am Seat.