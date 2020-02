Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Am Samstagmorgen, 08. Februar 2020, in der Zeit zwischen 09:30 und 09:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Mauerabdeckung an dem Anwesen Holschbacher Straße 4. Vermutlich beim Rangieren stieß der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Mauer und verschob dabei die Abdeckplatte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei