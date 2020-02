Veröffentlicht am 10. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN- DAADEN – SPD im Kreis Altenkirchen lädt zum Politischen Aschermittwoch ein – Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt der SPD-Kreisverband wieder zum Politischen Aschermittwoch ein. Die Veranstaltung am 26. Februar findet in guter Tradition im Gasthof Koch in der Mittelstraße 3 in Daaden statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Die Sozialdemokraten begrüßen in diesem Jahr den Juso-Landesvorsitzenden Umut Kurt. Der Bopparder steht seit Juli 2017 an der Spitze der rheinland-pfälzischen Jusos.

Traditionell darf es beim Politischen Aschermittwoch etwas deftiger zugehen. Das gilt für den politischen Schlagabtausch genauso wie für das anschließende Heringsessen. Die Kreis-SPD bittet um eine Anmeldung bis 17.02. per Email an kontakt@spd-ak.de oder telefonisch unter 02741/970388.

Wer am Heringsessen zum Selbstkostenpreis teilnehmen möchte, sollte dies bei der Anmeldung mit angeben.

Foto: Juso-Landeschef Umut Kurt spricht beim Politischen Aschermittwoch der Kreis-SPD in Daaden.