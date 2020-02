Veröffentlicht am 9. Februar 2020 von wwa

WESTERBURG – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – In der Nacht von Freitag, 07. auf Samstag, 08. Februar 2020, wurde im Pfarrer-Nink-Weg ein Gullideckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden. Quelle: Polizei