Veröffentlicht am 9. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Der Wissener KFD-Karneval läuft auf Hochtouren – Schon bei der ersten Sitzung am Samstagabend zeigten sich die Damen von ihrer besten, nämlich der humoristischen Seite. Mit einem lautstarken „Wissen, ojö-jo!“ hatte Helga Muders als bewährte Präsidentin die närrische Zusammenkunft im Pfarrheim eröffnet. Die aktiven Karnevalsfrauen stellten sich dann als reizende Bootsführerinnen vor, was sogleich die erste „Rakete“ auslöste. Im Sketch „Relaxen tut uns Frauen immer gut“ glänzten Steppi Müller und Conny Reifenrath als Neulinge im Team. Berni Leidig und Helga Muders verwechselten gar einen Gottesdienst mit einer Prunksitzung.

Es schien, dass da durchaus Ähnlichkeiten bestanden. Als „Alleingebliebene“ traten unter anderem Sigrun Ortheil und Ursula Behner vor das hellauf begeistere Publikum. Auch eine „Martuschka“ wusste mit ihrem Soloauftritt zu überzeugen. Weiterhin gaben die verschiedenen Tanzgruppen der Wissener KG und die Tanzschule Balé Proben ihres Könnens. Alles in allem verzeichnet das Programm gut ein Dutzend Einzelpunkte und alle konnten sich sehen und hören lassen. Für die musikalische Begleitung sorgten wie schon oft zuvor Danny & Nicki. Am heutigen Sonntag stand die zweite Vorstellung der Wissener

Karnevalsfrauen in Fokus und am Dienstag geht es mit Nummer drei ins Finale. Man beginnt um 14.11 Uhr. Dabei sein kann jeder, der Freude an Spaß in froher Runde hat. Eintrittskarten gibt es am Eingang des Pfarrheims.