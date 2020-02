Veröffentlicht am 8. Februar 2020 von wwa

GROSSSEIFEN – Brand eines Einfamilienhauses in Großseifen – Am späten Freitagabend, 07. Februar 2020, kam es in Großseifen, Höhenstraße, zum Brand eines Einfamilienhauses. Bei Ausbruch des Brandes befand sich die vierköpfige Familie im Haus. Es entstand eine starke Rauchentwicklung im Haus. Die Eheleute konnten sich und die ein- und sechsjährigen Kinder eigenständig aus dem Haus retten. Über die Schadenshöhe und die Brandursache liegen derzeit der Polizei noch keine Informationen vor. Die Eheleute und das ältere Kind erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch der Säugling wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die umliegenden Feuerwehren und das Deutsche Rote Kreuz waren ebenso vor Ort im Einsatz. Quelle: Polizei