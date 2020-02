Veröffentlicht am 8. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 – eine Person lebensgefährlich verletzt – Am Freitagabend, 07. Februar 2020, gegen 22.30 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass sich bei Neuwied auf der B 256 an der Anschlussstelle Yachthafen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Zwei Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt, eine Person wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese Person erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Die verletzten Personen wurden durch das Deutsche Rote Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Quelle: Polizei