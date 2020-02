Veröffentlicht am 7. Februar 2020 von wwa

KOBLENZ – Große Abschlussfeier der Kindheitswissenschaften des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz – 85 Absolventinnen und Absolventen vier berufsbegleitender Fernstudiengänge im Bereich Kindheitswissenschaften feierlich verabschiedet – 131 Bachelor- und 39 Masterabsolventinnen und insgesamt 17 Absolventen haben im Wintersemester 2019/20 ihr Studium neben Job und familiären Verpflichtungen erfolgreich abgeschlossen: Sie haben das Bachelor-Studium „Bildung & Erziehung (dual)“, „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“, „Pädagogik der Frühen Kindheit“ oder das Masterfernstudium „Kindheits- und Sozialwissenschaften“ absolviert. An der Hochschule Koblenz wurde dies gebührend gefeiert – 85 der frisch gebackenen Akademiker/innen nahmen mit ihren Familien an der Examensfeier im Audimax der Hochschule teil.

Professor Dr. Armin Schneider, Prodekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften beglückwünschte die große Absolvierendengruppe auch im Namen der Hochschulleitung und übermittelte Grüße der stellv. Abteilungsleisterin Xenia Roth vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, die sich im Auftrag von Bildungsministerin Hubig für die beeindruckenden Leistungen der Absolvierenden und der Kolleginnen und Kollegen in Koblenz bedanke und sich freut, dass damit das Praxisfeld bereichert und weiterentwickelt wird. Professor Schneider verdeutlichte, dass die Hochschule Koblenz mit ca. 10.000 Studierenden die größte Hochschule in Rheinland-Pfalz ist und im Fachbereich Sozialwissenschaften 2.100 Studierende eingeschrieben sind – davon 1.600 berufsbegleitend. Diese lobte er für ihre besondere Anstrengung und dankte den Familien, Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund unterstützt und immer wieder Mut zugesprochen hätten.

Der Fachbereich freute sich auch besonders über den Besuch der Landtagsabgeordneten Dr. Anna Köbberling, MdL, gleichzeitig Mitglied im Ausschuss für Hochschulfragen der Stadt Koblenz, die den Absolventinnen und Absolventen ebenfalls ihre Glückwünsche aussprach. In ihrer Rede nahm sie Bezug auf das neue rheinland-pfälzische Kita-Gesetz, das z.B. neben einem verbesserten Betreuungsschlüssel auch die Gebührenfreiheit für Kinder ab zwei Jahren gewährt. „Einmalig ist auch der Kitabeirat, der die Interessen der Kinder vertritt und ihnen die Möglichkeit gibt, Demokratie von Anfang an zu erleben und zu erfahren“, so Köbberling. Weiterhin betonte sie wie wichtig pädagogische Arbeit sei: „Pädagogik und Politik müssen Hand in Hand arbeiten – das Handwerkzeug dazu haben Sie hier mitbekommen. Mischen Sie sich ein, zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen“, appellierte sie.

Anschließend gratulierten die Studiengangsleiter Professor Dr. Ralf Haderlein, Professor Dr. Wolfgang Beudels sowie Professor Dr. Paul Krappmann den Absolventinnen und Absolventen persönlich und einzeln. Die Titel ihrer Bachelor- und Masterarbeiten zeigten die vielfältigen wissenschaftlichen Themenbereiche, mit welchen sie sich während ihres Studiums beschäftigt hatten: Von der literarischen Bildung durch Bilderbücher, der emotionalen Entwicklung von Kindern während der Eingewöhnung, über Waldpädagogik, die Entwicklung und Ursachen von Aggressivität von Kindern und dem Umgang damit in Kindertagesstätten bis hin zu Kinderschutz, Qualitätsmanagement und der Herausforderung Datenschutz. Anschließend ließen Absolventinnen und Absolventen der vier Studiengänge ihre Fernstudienzeit noch einmal Revue passieren. Musikalisch begleitete Liedermacher und Humorist Matthias Ningel mit humoristischen Stücken die Festveranstaltung. Professor Dr. Ralf Haderlein, Studiengangsleiter der beiden Fernstudiengänge Bildungs- und Sozialmanagement (B.A.) und Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.), der auch das zfh leitet, lud nach der offiziellen Veranstaltung alle zu einem Sektempfang mit gemütlichem Beisammensein ein.

Die Hochschule Koblenz war mit dem berufsbegleitenden und berufsintegrierenden, Fernstudiengang Bildungs- und Sozialmanagement (B.A.) deutschlandweit Vorreiter im Hinblick auf kindheitswissenschaftliche Studienangebote. Der Studiengang feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und die Hochschule Koblenz ist mittlerweile deutschlandweit größter Anbieter im Bereich der Kindheitswissenschaften. Die Fernstudiengänge werden in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Fotos: zfh