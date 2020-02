Veröffentlicht am 7. Februar 2020 von wwa

TROISDORF – Tollitäten in illustrer Runde – Regionalverband lud zum Tollitätentreffen – Der RV Rhein-Sieg-Eifel e.V. feierte am Mittwoch, 05. Februar 2020, in der Stadthalle Troisdorf sein närrisches 66jähriges Bestehen. Eingeladen wurden die Tollitäten aus den Gründerbezirken sowie aus den übrigen Bezirken jeweils ein Prinz/Prinzenpaar/Dreigestirn. So freuten sich das Eitorfer Prinzenpaar Bernd II. und Ute I. mit einer Hülle an weiteren Tollitäten. Dazu zählte auch der Altenkirchener Prinz. Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte konnte Seine Tollität aus dem Westerwald am Verbandsprinzentreffen teilnehmen. Und so wurde die Größe des Verbandes verdeutlicht, als die Prinzen von Altenkirchen und Bad Münstereifel ihre Prinzenorden tauschten. Der Verband hatte im Übrigen sein Konzept zum Tollitätentreffen modernisiert. So kann nun im festgelegten Wechsel in den kommenden Jahren aus jeder Kommune eine Tollität des Verbandes dieses Event besuchen. Der Bezirksvorstand bedankt sich bei allen Tollitäten und der Adjustage auf diesem Wege für die Teilnahme.