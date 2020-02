Veröffentlicht am 8. Februar 2020 von wwa

BONN – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in Bonn und der Region Geschwindigkeitskontrollen durch – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in Bonn und der Region Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 10. Februar 2020: in Bad Godesbeg auf der Zanderstraße und der August-Bebel-Allee, in Rösberg auf der Metternicher Straße sowie in Uedorf auf der L 300 /Elbestraße;

Dienstag, 11. Februar 2020: in Bornheim auf der Wallrafstraße, in Bonn-Venusberg auf dem Haager Weg, in Freckwinkel auf der L 143 sowie in Wachtberg-Berkum auf der Fraunhoferstraße;

Mittwoch, 12. Februar 2020: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Bornheim-Widdig auf der L 300 und in Königswinter auf der Aegidienberger Straße;

Donnerstag,13. Februar 2020: in Bad Godesberg auf der Max-Planck-Straße, in Königswinter auf der Dollendorfer Straße, in Meckenheim auf der L 261 sowie in Rheinbach auf der L 493;

Freitag,14. Februar 2020: in Bonn am Rathenauufer, in Königswinter auf der L 268, in Niederbachem auf der L 123 und in Bad Honnef auf der Berck-Sur-Mer-Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden. Quelle: Polizei