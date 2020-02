Veröffentlicht am 7. Februar 2020 von wwa

HERDORF – Tageswohnungseinbruch in Herdorf – Am Mittwoch, 05. Februar 2020, drangen unbekannte Täter auf unbekannter Art und Weise während der Abwesenheit der Hausbewohner in dem Zeitraum zwischen 06:40 und 14:45 Uhr in ein Wohnhaus im Bahnhofsweg ein. Im Haus wurden Bargeld und ein einfaches Armband entwendet. Derzeit wird noch untersucht, wie die Täter Zutritt zum Gebäude bekommen konnten.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei