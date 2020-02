Veröffentlicht am 7. Februar 2020 von wwa

KIRCHEN – Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Kirchen – Bewohner eines Hauses in der Straße Am Südhang stellten am Donnerstag, 06. Februar 2020, an der Haustüre frische Kratzer und kleinere Einkerbungen fest. Es konnte nicht geklärt werden, ob es sich um einen versuchten Einbruch oder nur um Gebrauchsspuren handelte. Die Veränderungen dürften in der Zeit von Dienstag, den 04. Februar 2020 bis Donnerstag, den 06. Februar 2020 entstanden sein.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei