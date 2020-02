Veröffentlicht am 6. Februar 2020 von wwa

UNNAU – Pkw landet neben der L 281 auf dem Dach – Am Dienstagmorgen, 04. Februar 2020, um 08:45 Uhr befuhr eine 25jährige Autofahrerin aus der VG Hachenburg die L 281 in Fahrtrichtung Westerburg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei leicht schneebedeckter und winterglatter Fahrbahn, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen kleinen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich leicht verletzt aus dem Pkw befreien und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle: Polizei