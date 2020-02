Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

MAINZ – Vertrauensvoller Austausch mit den Betriebsräten der rheinland-pfälzischen real-Märkte – Im Hinblick auf die öffentliche Berichterstattung zur Zukunft der Supermarktkette real hatte Arbeitsministerin Bätzing-Lichtenthäler Ende Januar zum Gespräch mit den Betriebsvertretungen der rheinland-pfälzischen real-Märkte eingeladen.

„Es ist mir als Arbeitsministerin ein großes Anliegen, die Beschäftigten in der aktuellen Situation so gut es geht zu unterstützen. Daher ist es richtig und wichtig, dass heute die Möglichkeit bestand, sich auszutauschen und in den Dialog zu treten“, teilte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach dem heutigen Gespräch mit.

In Rheinland-Pfalz arbeiten derzeit fast 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei real, die vor einer ungewissen Zukunft stehen. Ein Großteil der heutigen real-Standorte wird an andere Händler abgegeben werden, wie der Vorstandsvorsitzende der METRO AG, Olaf Koch, der Arbeitsministerin auf ihre Anfrage erklärte. „Die Absicherung der Beschäftigten liegt in der sozialen Verantwortung der METRO AG. Die Landesregierung wird die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von real dabei unterstützen, dies einzufordern. Mir ist wichtig, dass die Sozialpartnerschaft gestärkt und die Beschäftigung an den Standorten erhalten wird“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Betriebsräte sehen den vertrauensvollen Austausch mit der Landesregierung als Ermutigung, eine schnelle Klärung einzufordern und sich auch weiter für eine transparente Kommunikation und offene Informationspolitik einzusetzen.