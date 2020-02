Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

HÖVELS – Führen eines Fahrzeugs unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln/Medikamenten – Am Dienstagabend, 04. Februar 2020, gegen 21:45 Uhr, folgten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf mit ihrem Streifenwagen einem Audi A 6, der in Schlangenlinien aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels geführt wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle des 40jährigen Fahrzeugführers ergaben sich deutliche Anzeichen dafür, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln bzw. Medikamenten stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Außerdem fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug. Dieser wurde sichergestellt und eine gesonderte Anzeige vorgelegt. Quelle: Polizei