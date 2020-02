Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – StadtGalerie: Ausstellung verlängert, an Schwerdonnerstag zu – Die aktuelle „Duckomenta“-Ausstellung in der StadtGalerie erfreut sich großer Beliebtheit und wurde daher bis zum 15. März verlängert. Die Galerie weist in diesem Zusammenhang auf ihre leicht geänderten Öffnungszeiten während der tollen Tage hin. So ist sie an Schwerdonnerstag, 20, Februar, komplett geschlossen, Freitag, Samstag und Sonntag (21. bis 23. Februar) jedoch wie gewohnt geöffnet; also Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Rosenmontag und Veilchendienstag ist die Galerie – wie jeden Montag und Dienstag – geschlossen.