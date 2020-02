Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-NEUWIED-WALDBREITBACH – Es geht in die Toskana: Noch Plätze frei bei der Jugendbildungsreise in den Osterferien – In den Osterferien geht es in die Toskana: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 18 Jahren können an einer Jugendbildungsreise teilnehmen, die die Jugendpflegen der Landkreise Altenkirchen und Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach vom 13. bis 18. April durchführen. Derzeit gibt es noch einige freie Plätze.

„Wo stehen die weltberühmten Werke von Michelangelo? Was sind die Cinque Terre?“ Diese und weitere Fragen werden bei dieser Fahrt beantwortet. Die Teilnehmer erwarten eine Fülle von Freizeitangeboten und Sehenswürdigkeiten und ein breites kulturelles Angebot. Neben einem spannenden Programm bleibt Zeit zur freien Verfügung und zum Kennenlernen. Das Urlaubsziel ist der Ort Marina di Pietrasanta am ligurischen Meer, dort werden die Teilnehmer in einem gut ausgestatteten Hotel wohnen und die Umgebung erkunden, unter anderem geht es nach Florenz und Siena. Ein weiteres Highlight der Fahrt ist der Besuch der Cinque Terre, ein einzigartiger Nationalpark in Italien, der jedes Jahr Millionen von Touristen anlockt.

Die Teilnahme kostet 299 Euro pro Person und beinhaltet die An- und Abreise im Reisebus, vier Übernachtungen mit Halbpension sowie die Eintritte während der Exkursionen. Anmeldungen sind bis zum 28. Februar möglich. Kontakt: Kreisverwaltung Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de.