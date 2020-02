Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Interessanter Diskussionsabend im Haus Felsenkeller – Am Donnerstag, 27. Februar, von 19 bis 21 Uhr, wird über „Gemüseanbau mit Pferd“ informiert. In diesem Vortrag stellt sich der kleine Bioland-Betrieb Ross & Rettich vor, den es seit 2019 gibt. Warum macht man sowas? Was bewegt Menschen dazu, mit Pferden Landwirtschaft zu betreiben? Welchen Job haben die Pferde und was sind Vor- und Nachteile im Vergleich zum kleinen Traktor? Geht der kommerzielle Gemüseanbau im Westerwald überhaupt? Was bedeutet für die Landwirte „Nachhaltigkeit“? Was tut man im biologischen Gemüseanbau gegen Schädlinge? Wie wird die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten und wie wird gedüngt? Was darf man gegen Unkraut tun? Erfahren Sie in einem kurzen Rückblick auf die Erfahrungen des ersten Jahres und einen Ausblick auf die Zukunft viel Wissenswertes. Welche Möglichkeit gibt es bei der Vermarktung von kleinen Mengen Bio-Gemüse und kann man davon eigentlich leben? Ist der nachhaltige Gemüseanbau mit Pferden eine ernstzunehmende Alternative oder nur Spinnerei? Wie wird Gemüse für die großen Abnehmer produziert? Neben vielen Informationen darf man auf spannende und fruchtbare Diskussionen gespannt sein. Die Gebühr beträgt 5 Euro.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.