Veröffentlicht am 5. Februar 2020 von wwa

ASBACH – Kellerbrand in Asbach – Am Dienstagabend, 04. Februar 2020, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von einem Kellerbrand in der Parscheider Straße in Asbach. Der Brand Wurde zügig durch circa 30 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach unter Kontrolle gebracht. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei dürfte es sich bei der Brandursache um einen defekten Verteilerkasten im Kellergeschoss, der durchgeschmorrt war, handeln. Der Qualm ist durch das komplette Haus gezogen und der nähere Wand- und Deckenbereich um den Verteilerkasten wurde beschädigt.

Im Haus befanden sich die beiden Hauseigentümer. Der Mann vernahm gegen 21:08 Uhr leichte Explosionen und stellte schließlich fest, dass es in dem Verteilerkasten zu kleineren Explosionen kam. Beide Personen konnten das Gebäude unverletzt und eigenständig verlassen. Das Anwesen wurde abschließend durch die Feuerwehr gelüftet. Quelle: Polizei