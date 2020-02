Veröffentlicht am 4. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Feuerwehr schließt in Neuwied die Deichtore – Der Regen der letzten Tage und die Schneeschmelze in den Vogesen hatten die Pegel an Mosel und Rhein ansteigen lassen. Bei der Feuerwehr in Neuwied hatte man sich entschlossen die Deichtore zu schließen. Vorher allerdings musste die Baufirma, die gerade das Deichgelände fertigstellt, ihre Gerätschaften in Sicherheit bringen. Vorher mussten allerdings noch die Sandberge unter Planen gesichert werden und mit Erde beschwert, damit sie beim gemeldeten Wasserstand von 7,80 Metern nicht Richtung Nordsee abtreiben. Eifrig wurden den ganzen Tag Gerätschaften hinter den Deich geschafft und Baumaterialien in Sicherheit gebracht, ehe am Nachmittag die Feuerwehr die Deichtore dicht machen konnte. Das Hochwasser von Oberrhein und aus dem Moseltal wird für die Nacht zum Donnerstag erwartet. Momentan steigt der Rhein in Neuwied circa zehn Zentimeter in der Stunde und macht sich gerade am ungesicherten Ufer breit. Was alles davonschwimmen wird, wird sich nach Rückgang der Flut zeigen. Die Bauarbeiten werden erst einmal auf unbestimmte Zeit ruhen. (mabe) Fotos: Marlies Becker