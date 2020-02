NEUWIED – Brandmeldealarm bei H&M – Fehlalarm

Veröffentlicht am 4. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Brandmeldealarm bei H&M – Dienstagvormittag, 04. Februar 2020, gegen 10.00 Uhr rückte die Feuerwehr Neuwied zu einem Einsatz in der Innenstadt Neuwied aus. Unklarer Brandgeruch hatte die Mitarbeiter der H&M Filiale an der Mittelstraße beunruhigt. Polizei und DRK sowie 12 Feuerwehrleute in drei Fahrzeugen rückten aus. Als das Gebäude geräumt war, versuchten zwei Spezialisten mit Suchgeräten die Ursache zu finden. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass es nicht defekte Lampen, sondern die Rolltreppe war, aus der der Brandgeruch kam. Keine Aufgabe für Feuerwehr und Retter. Nachdem die Feuerwehr die Ursache gefunden hatte und wieder abgezogen war, konnten die frierenden Modeberaterinnen wieder ins Warme und der Verkauf im Modeladen konnte wieder weitergehen. (mabe) Fotos: Marlies Becker