NEUWIED – Noch freie Plätze bei der kommenden Juleica-Schulung – Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) bietet im Frühjahr wieder in Kooperation mit der AWO eine Schulungsreihe für zukünftige Jugendleiter an. Dafür sind noch einige Plätze frei. Die Schulungsteilnehmer, die mindestens 16 Jahre alt sein sollten, erwerben an zwei Wochenendseminaren, am 7. und 8. März sowie am 28. und 29. März, im Jugendzentrum Big House pädagogische Grundkenntnisse. Sie erhalten theoretisches Know-how für den Umgang mit (schwierigen) Kindern und Jugendlichen und die Planung pädagogischer Angebote. Auch die Themenfelder Recht und Aufsichtspflicht, Prävention vor (sexualisierter) Gewalt sowie Krisen- und Notfallmanagement werden dann abgehandelt. Das Schulungsangebot umfasst außerdem einen Erste-Hilfe-Kurs am 14. März. Natürlich bleibt es nicht nur bei der Theorie. Während der Osterferien können die Teilnehmer das Erlernte bei den Ferienangeboten der AWO Jugendarbeit und des KiJub unter fachlicher Anleitung in einem selbst geplanten Gruppenprojekt in die Praxis umsetzen. Die Teilnahme kostet 25 Euro und beinhaltet alle Unterrichtsmaterialien sowie die Verpflegung an den beiden Wochenenden im März.

Weitere Infos und Anmeldungen gibt es im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, E-Mail kijub@neuwied.de, Telefon 02631 802 170.