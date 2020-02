Veröffentlicht am 4. Februar 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Fußgänger angefahren – Ein 81jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 03. Februar 2020, in Herdorf verletzt. Ein 67jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Straße Glockenfeld. Beim Linksabbiegen übersah er den querenden Fußgänger. Der 81jährige wurde seitlich vom Pkw erfasst, kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Quelle: Polizei