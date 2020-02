Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

WEITEFELD – Straßenverkehrsgefährdung auf der L 286 – Polizei sucht Zeugen – Bereits am Donnerstagabend, 30. Januar 2020, wurde ein 48jähriger Autofahrer durch einen gefährlichen Überholvorgang auf der Landstraße 286 gefährdet. Die Polizei Betzdorf sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Pkw, der von einem dunklen SUV überholt wurde.

Gegen 18:20 Uhr befuhr der 48jährige die L 286 aus Richtung Elkenroth kommend in Richtung Weitefeld. Zwischen dem Tierheim und dem Bahnübergang sei ihm der dunkle SUV auf seiner Fahrspur entgegen gekommen, da dieser einen Pkw überholte. Nur durch eine Vollbremsung habe er einen folgeschweren Frontalzusammenstoß vermeiden können. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei