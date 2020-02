Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Schwerer Raub nach Stufenfete des Kopernikus-Gymnasium Wissen Am frühen Samstagmorgen, 01. Februar 2020, gegen 04.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg) in der Martin-Luther-Straße zu einem schweren Raub unter Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die beiden 18 Jahre alten Geschädigten hatten sich nach dem Besuch der Stufenfete des Kopernikus-Gymnasium Wissen im PKW eines der beiden zum Schlafen zurückgezogen. Zur Tatzeit wurden plötzlich Fahrer- und Beifahrertür geöffnet und die Insassen unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurden die Geschädigten geschlagen und getreten und erlitten hierdurch Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper, die ambulant versorgt werden mussten.

Einer der Täter gab zur Untermauerung der Geldforderung auch einen Schuss in die Luft ab. Nach der Tat flüchteten die drei Täter vom Tatort aus über den Balkertsweg in Richtung Ortsmitte. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 160 bis 180cm groß, ca. 17 bis 25 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Kapuzen-Sweatshirts, ein Täter trug zusätzlich noch ein schwarz-weiß-gemustertes Halstuch, sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und raubten auch einen dunklen Schulrucksack eines der Heranwachsenden.

Die Kriminalpolizei Betzdorf bittet um Hinweise von Zeugen, die die zuvor beschriebene Tätergruppe in Hamm im Tatzeitraum beobachtet haben. Insbesondere richtet sich der Zeugenaufruf an Besucher der Stufenfete. Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei