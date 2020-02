Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – MdL Sven Lefkowitz lädt zur Sprechstunde in Heimbach-Weis ein – Am Mittwoch, 19. Februar 2020, lädt Sven Lefkowitz als Gesprächspartner nach Heimbach-Weis ein. Von 17:30 bis 19:30 Uhr steht der SPD-Landtagsabgeordnete allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen, Anregungen und Fragen persönlich zur Verfügung. Die Sprechstunde findet in dem AWO-Seniorentreff, Am Weiser Bach 3a in 56566 Neuwied statt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich über E-Mail: wahlkreisbuero@sven-lefkowitz.de oder telefonisch unter 02631-873 9007 an das Wahlkreisbüro in Neuwied zu wenden.