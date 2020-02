Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aller Anfang ist leicht: Der kleine Bio-Gemüsegarten – Kurs der Kreisvolkshochschule gibt praktische Tipps – Frische Möhren, knackiger Mangold oder Feldsalat für den Winter: eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Doch wie fängt man an, wenn es noch kein Gemüsebeet gibt und der Weg dorthin viel zu zeitraubend und zu mühsam erscheint? Ein erstmalig angebotener Kurs der Kreisvolkshochschule ab Mittwoch, 12. Februar, unter der Leitung von Julia Hilgeroth-Buchner richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger ohne Vorkenntnisse und zeigt, wie einfach der erste Schritt sein kann. Die Anlage des Beetes, Einsaaten, Pflanzungen und die Pflege übers Jahr werden anschaulich und gut nachvollziehbar erläutert. Dazu gibt es viele Tipps aus der Praxis, ein Skript, Saatgut-Proben und ein Begrüßungs-Pflänzchen.

Der Kurs umfasst zwei Theorieabende (12. Februar und 18. März) und einen Praxisabend am Donnerstag, 16. April, im Bio-Garten der Kursleiterin in Birnbach. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Weitere Informationen oder Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Den Weg zum kleinen Bio-Gemüsegarten zeigt ein neuer Kurs der Kreisvolkshochschule. (Foto: privat)