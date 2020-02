Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

KOBLENZ – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen – Am Montagmorgen, 03. Februar 2020, wurde der Polizei in Koblenz kurz vor 01.00 Uhr ein Unfall in der Simmerner Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam dort ein 67jähriger Radfahrer auf der regennassen und abschüssigen Straße, aus Richtung Karthause kommend, in Richtung B 9, zu Fall. Er zog sich Kopfverletzungen zu und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abfahrt zur B 9, in Richtung Boppard. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei