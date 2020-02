Veröffentlicht am 3. Februar 2020 von wwa

PRACHT-GEILHAUSEN – Veranstaltungen in den Ortsgemeinden Pracht und Geilhausen – Auch im Jahr 2020 gibt es in Pracht und in Geilhausen viele Veranstaltungen und Feste. Die Ortsansässigen Vereine von Pracht und der Bürgerverein Geilhausen haben sich einiges vorgenommen, um das Dorfleben und den Zusammenhalt in den Gemeinden zu fördern. So werden wieder die traditionellen Feste wie Maifest, Sommerfest, Martinsumzug und Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Hier eine Übersicht, was so alles im Dorf Pracht und in Geilhausen in Jahr 2020 los ist:

März = Umwelttag in Pracht und in Geilhausen April und 01.Mai = Maifest in Pracht Juni = Fußball Kita Cup in Pracht Juni = Mountain Bike Rennen in Pracht bis 12. Juli = Sportwoche in Pracht bis 15.August = Fußball Jugendcamp in Pracht und 23. August = Sommerfest in Pracht September = Prachter Seniorenfahrt September = Sommerfest in Geilhausen Oktober = Zwiebelkuchenfest in Pracht November = Martinsumzug in Geilhausen November = Martinsumzug in Pracht November = Herbst Crosslauf in Pracht November = vorweihnachtliches Dorffest in Geilhausen November = Prachter Weihnachtsmarkt Dezember = Seniorenfeier in Geilhausen Dezember = Prachter Winterwanderung

Alle Veranstaltungen, mit Angaben zu den Veranstaltern, können auch im Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) nachgelesen werden.

Alle Termine, die in Pracht und in Geilhausen stattfinden, sind auch im Flyer 2020 aufgeführt. Dieser Flyer wurde als Information an jeden Haushalt verteilt. Somit ist jeder Bürger in Pracht und in Geilhausen über das Jahresgeschehen in den Dörfern informiert.

Die Ortsansässigen Vereine von Pracht und der Bürgerverein Geilhausen wünschen allen Besuchern eine schöne Zeit und viel Freude bei den Festen.