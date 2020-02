Veröffentlicht am 2. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Herrensitzung der Karnevalsgesellschaft Wissen – Auch bei ihrer fünften Herrensitzung zog die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 ordentlich vom Leder. Fast sechs Stunden lang ging am Samstag von einem Höhepunkt zum nächsten im vollbesetzten Kulturwerk Den Anfang machten natürlich Ihre Tollität Prinzessin Sabrina I. und ihr närrischer Hofstaat. Jürgen „Tilly“ Thielmann als bewährter Sitzungspräsident zeigte sich auch am Samstag von seiner besten, nämlich charmanten Art. Er rief ein lautstarkes „Wissen – ojö-jo!“ als Willkommensgruß in den Saal. Und das „herrliche“ Publikum gab es hundertfach zurück. Einige der nachfolgenden Künstler waren schon von früheren Sitzungen her bekannt in der Siegstadt.

So De Hoppemötzjer, Lieselotte Lotterlappen oder Manni der Rocker. Sie alle und ihre Kollegen schwangen sich auf ungeahnte Höhen des karnevalistischen Frohsinns. Das große Tanzcorps ist der ganze Stolz der Wissener KG. Die oftmals siegesprämierte Truppe kam am Samstag gleich mehrfach zum Einsatz. Die fünf als Funky Marys firmierenden jungen Damen konnten sich ebenfalls des verdienten Applauses sicher sein. Gleiches galt für die einheimische Gruppe Hännes mit ihren kölschen Liedern. Zur allgemeinen Überraschung trat vor den einzelnen Programmpunkten eine gewisse Killah auf die Bühne. Auch sie nicht ganz unbekannt im Kulturwerk.

So nach und nach ging die Dame ihrer ohnehin knappen Bekleidung verlustig. Warum das so war, konnte man sich nicht so recht erklären. Vielleicht lag es daran, dass die Temperatur inzwischen doch mächtig

gestiegen war und man mit der äußeren Hülle sparsam umgehen konnte. Das närrische Publikum hatte offenbar Verständnis für die flotte Killah und zeigte keinerlei Abwehrreaktionen. Fast konnte sogar der Eindruck entstehen, man finde ihr Verhalten völlig in Ordnung. Und nicht wenige Gäste baten sogar um mehr. Am Schluss trug die Dame nur noch einen Hauch von Bekleidung am Leib, offenbar hatte sie den Rest unterwegs verloren. Jürgen Thielmann und der gesamte Elferrat bedankten sich dann auch in aller Form für den gelungenen kulturellen Beitrag. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Matthias Simon, auch er ein gern gesehener Künstler im Kulturwerk.