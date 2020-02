Veröffentlicht am 2. Februar 2020 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Prinz Markus bezieht seine Hofburg – Bei rund 140 Auftritten während seiner närrischen Regentschaft ist Prinz Markus mit seinem Hofstaat viel unterwegs. Da braucht man auch mal eine Pause, um zu verschnaufen. Dafür hat er sich ein wunderbares Domizil ausgesucht, dass nah am Wasser liegt, mit traumhaftem Blick auf die Brücke und ins Rheintal. Aktuell wurde das Bootshaus zur Hofburg und zum Wachlokal. Hier kann man sich in den nächsten Wochen vor den Auftritten treffen, Fahrgemeinschaften bilden und nach der Heimfahrt noch gemütlich zusammen sitzen. So ist es erst mal geplant. Doch vorher hatten die Tollitäten noch zur offiziellen Eröffnungsfeier der Lokalität eingeladen. Rund 250 Gäste aus Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft und vor allem Sponsoren und Gönnern sollten es sich mit einer tollen Feier bei Livemusik, Gulaschsuppe und Mettbrötchen am 2. Februar 2020 gut gehen lassen. Die Stimmung konnte nicht besser sein, denn die Band, unterstützt vom singenden Prinzen, sorgte für Bombenstimmung. Die bunte Gesellschaft aus Ehrengarde und anderen Traditionsgesellschaften, machte das Bootshaus zur Partymeile. Bunt geht es auch die nächsten Tage auf den Bühnen von Kindergärten, Seniorenheimen und Mehrzweckhallen weiter. Ein ganz besonderer Event wird das Treffen aller ehemaligen Prinzenpaare von Neuwied sein. Prinz Markus und seine Lieblichkeit Michaela, freuen sich auf einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch und natürlich auch mal mit den Vorgängern zu feiern. (mabe) Fotos: Marlies Becker