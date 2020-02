Veröffentlicht am 2. Februar 2020 von wwa

FELDKIRCHEN – Bürgerempfang mit Finanzministerin Ahnen lockt viele Menschen nach Feldkirchen – Schon viele Jahrzehnte ist es eine gute Tradition, Bürger und Bürgermeister sowie Vertreter der Neuwied Stadtratsfraktionen, der Geschäfts- und Finanzwelt, zum Empfang in die Blindenschule in Feldkirchen einzuladen. Das neue Jahr wurde auch in diesem Jahr von den Jusos, dem Fraktionsvorsitzenden und der Gastrednerin Doris Ahnen willkommen geheißen und ein Rückblick auf das Erreichte und der Blick auf die Zukunft geworfen. In nicht immer leichten 157 Jahren sozialdemokratischer Arbeit, ist viel passiert. Wobei gerade die Ehrenamtlichen viel geleistet haben. Für diese Leistungen in Rheinland-Pfalz bedankte sich die Ministerin der Finanzen und versprach auch weiterhin für die Finanzierung der Projekte in den Kommunen, die gute Arbeit machen, zu kämpfen. Aus ihrem früheren Arbeitsfeld, dem Bildungsministerium, wisse sie, wie wichtig es für Kinder ist, schon frühe Bildung in Kitas zu bekommen, sie wolle diese finanziell stärken, ließ die Gastrednerin wissen. Nach einem Podiumsgespräch und ein paar Songs vom Liedermacher Manfred Pohlmann, ergriff MdL Sven Lefkowitz das Mikro, um nicht zuletzt darum zu werben, fair mit einander umzugehen. Während einige Gäste noch zu anderen Veranstaltungen, die zeitgleich stattfanden, aufbrachen, hatten sich ein paar Urgesteine noch viel zu erzählen. Bei Kaffee, kalten Getränken und Gebäck, lies es sich gut über vergangene Zeiten schwadronieren, alte Freundschaften pflegen und auch ganz neue schließen. So ein Neujahrsempfang, auch wenn das Jahr schon fünf Wochen alt ist, eignet sich vorzüglich miteinander selbstbewusst und optimistisch die geplanten Projekte anzupacken und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Das jedenfalls meinte Ministerin Doris Ahnen, die mit ihrem Gastgeschenk aus Produkten der Region sich wieder nach Mainz aufmachte. (mabe) Fotos: Marlies Becker