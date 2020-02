Veröffentlicht am 1. Februar 2020 von wwa

REGION – Viele mit dem „Handy am Steuer“ unterwegs. Die Polizei Koblenz kontrollierte – Wer als Kraftfahrer das Handy am Steuer benutzt, muss mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Kommt eine Gefährdung hinzu sind 150 Euro fällig und neben zwei Punkten wird auch noch ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Noch gravierender sieht es aus, wenn dadurch ein Verkehrsunfall passiert. Ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte und

ein Monat Fahrverbot sind die Konsequenz. Was viele immer noch nicht wissen: auch beim Fahrradfahren ist die Handynutzung verboten und wird mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro geahndet.

Die Polizei Koblenz führte Donnerstag, 30. Januar, gezielt Kontrollen durch. In der Zeit zwischen 10:00 und 17:00 Uhr wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt.

In erster Linie werden diese Kontrollen unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit durchgeführt. Vielen fehlt das Bewusstsein dafür, welche massive Ablenkung durch die Handynutzung vorhanden ist. Die berühmte Schrecksekunde wird schnell zu Schrecksekunden. Der Anhalteweg verlängert sich dramatisch und die Gefahr, durch die Ablenkung nicht mehr schnell genug reagieren zu können, ist definitiv gegeben. Die Polizei möchte die Straßen sicherer machen und diese Kontrollen weiter fortführen und intensivieren, zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Quelle: Polizei