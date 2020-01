Veröffentlicht am 31. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – 14. Festival der Currywurst lockt nach Neuwied – Was mit gerade mal sieben Ausstellern auf dem Luisenplatz im Jahre 2007 anfing hat auch 2020 nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Es sind von Jahr zu Jahr mehr Buden und Stände Verkaufs mobile und Imbisszelte geworden, die sich mit ihren Kreationen rund um die beliebte Currywurst beim Festivalbesucher punkten. Kaum ist der Weihnachtsmarkt abgebaut stehen vier Wochen später schon die nächsten Festivitäten an. Mitten auf dem Luisenplatz ein großes Zelt und drumherum das absolute Mekka für die Currywurstfangemeinde. Die freut sich nun schon zum 14 Mal über die neuesten Kreationen von 40 Wurstsorten und mehr als 150 Saucen. Das Amt für Stadtmarketing hat auch eine Fotowand aufgestellt. Da kann man sich, wenn man den Kopf durch die Löcher steckt, als Wurst ablichten lassen. Der Spaß kommt auch an anderen Stellen nicht zu kurz, versprechen die Aussteller und Organisatoren. Von Freitagmittag bis Sonntagabend ist Action angesagt. Romantisch wird’s am Abend, wenn die Buden erleuchtet sind. Am Sonntag sind dazu noch die Geschäfte geöffnet. Schnäppchenjäger können dann sicher noch reiche Beute machen, da die Winterware wegen der milden Temperaturen noch in den Regalen liegt. Temperaturen im zweistelligen Bereich locken an diesem Wochenende in die Deichstadt, wo man auf den Besucherstrom bestens vorbereitet ist. (mabe) Fotos: Marlies Becker