Veröffentlicht am 31. Januar 2020 von wwa

AILERTCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – Am Donnerstagabend, 30. Januar 2020, gegen 19:25 Uhr kam es auf der B 255 zwischen Höhn und Ailertchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg befuhr die Strecke mit seinem Traktor. Hinter dem Traktor fuhr ein 73jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Aus ungeklärter Ursache fuhr der PKW auf den Traktor auf und schob diesen von der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Traktors schwer, der PKW-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 255 war in der betroffenen Fahrtrichtung zeitweise voll gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (02663/98050) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei