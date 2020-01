Veröffentlicht am 31. Januar 2020 von wwa

BONN – Bonner Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.

Montag, 03. Februar 2020: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Ludendorf auf der Rathausstraße, in Niederbachem auf der L 123 und in Bonn auf der Adenauerallee;

Dienstag, 04. Februar 2020: in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Beuel auf der Maarstraße, in Ippendorf auf der Spreestraße und in Oelinghoven Höhe Alt Oelinghoven;

Mittwoch, 05. Februar 2020: in Bornheim auf der L 182/Rankenberg, in Vilich auf der L 16/Niederkasseler Straße, in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Donnerstag, 06. Februar 2020: in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Endenich auf der Röckumstraße, in Bornheim auf der Bahnhofstraße und in Sandscheid auf der L 268;

Freitag, 07. Februar 2020: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Mehlem auf der B9/ Mainzer Straße, in Königswinter Höhe Kloster Heisterbach und in Thomasberg auf der Siebengebirgstraße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.