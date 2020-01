Veröffentlicht am 30. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfälle bei Straßenglätte auf der K 101 – Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Mittwochnachmittag, 29. Januar 2020, auf der Kreisstraße 101 zwischen Kirchen-Offhausen und Herdorf-Dermbach. In einem Fall mangelte es an der notwendigen Winterbereifung. Gegen 18:00 Uhr hatte ein 22jähriger Mann mit einem Pkw die K 101 von Kirchen kommend in Richtung Herdorf befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit und fehlende M+S Bereifung auf winterglatter Fahrbahn von der Polizei angenommen. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Ein 24jähriger Mann hatte gegen 15:00 Uhr ebenfalls die K 101 in Richtung Herdorf befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Es entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei