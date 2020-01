Veröffentlicht am 30. Januar 2020 von wwa

WESTERBURG – Verkehrsunfall auf der L 300 – vier Personen zum Teil scvhwer verletzt – Am Mittwochabend, 29. Januar 2020, um 20:50 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter Personenkraftwagen die L 300 aus Richtung Guckheim kommend in Richtung Westerburg, als ein ebenfalls mit zwei Personen besetzter Wagen von rechts von der Umgehungsstraße kommend aus unbekannter Ursache die Vorfahrt missachtete. Beide Autos kollidierten im Einmündungsbereich und schleuderten umher. Die Insassen wurden verletzt und die Fahrzeuge stark beschädigt. Alle vier Fahrzeuginsassen kamen zur Untersuchung oder Behandlung in Krankenhäuser.

Die sechzigjährige Beifahrerin des verursachenden Fahrzeuges erlitt Knochenbrüche und gilt als schwerverletzt. Die drei anderen Verletzten, der 63jährige Verursacher aus einer nahen hessischen Gemeinde sowie die zwei Frauen, 20 und 17 Jahre alt, aus der Verbandsgemeinde Westerburg, aus dem gegnerischen Auto gelten derzeit als leichtverletzt, eine der Frauen könnte dennoch ebenfalls einen Knochenbruch erlitten haben. Die Unfallstelle war nach rund zwei Stunden von den Trümmern geräumt und konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. Quelle: Polizei