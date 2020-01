KREIS ALTENKIRCHEN – Noch Plätze frei Hamburgfahrt der Kreisjugendpflege

Veröffentlicht am 30. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Nur für Mädchen: Noch Plätze frei Hamburgfahrt der Kreisjugendpflege – Für die Hamburgfahrt der Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hamm vom 17. bis 19. Februar gibt es noch einige freie Plätze. Mitfahren können Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren, die in den Winterferien Spaß haben und dabei etwas lernen wollen. Auf dem Programm der dreitägigen Städtetour per Bahn stehen unter anderem das „Dialog-Museum“ und das Musical „König der Löwen“. Die Kosten betragen 149 Euro pro Teilnehmerin und beinhalten Hin- und Rückfahrt mit der Bahn sowie Bustickets zur Fortbewegung in Hamburg, Übernachtung mit Frühstück, Programm inklusive Eintrittsgelder und Betreuung. Anmeldung und weitere Informationen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de.