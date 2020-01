Veröffentlicht am 30. Januar 2020 von wwa

STREITHAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf der L 288 – Am Mittwoch, 29. Januar 2020, gegen 19.30 Uhr kam es auf der L 288 in Höhe der Abfahrt Marienstatt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr: Ein Autofahrer befuhr mit seinem PKW die L 288 von Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Betzdorf, als ihm etwa in Höhe der Abfahrt Marienstatt zwei PKW entgegen kamen. Das hintere Fahrzeug war gerade dabei das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Kontakt der beiden linken Außenspiegel. Nur das Ausweichmanöver des Geschädigten in den rechtsseitigen Straßengraben verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Der unfallverursachende Überholer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei fragt: wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Quelle: Polizei