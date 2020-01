Veröffentlicht am 29. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Duale Studiengänge im Kreis Altenkirchen – „Es ist klar, was falsch läuft“, so die Kreisvorsitzende der Schüler Union, Helena Peters, in Bezug auf die Jugendbefragung, die der Kreis Altenkirchen 2018 durchführen ließ.

Der Vorstand der Schüler Union hatte einige Anträge formuliert und sie am vergangenen Freitag der CDU-Kreistagsfraktion vorgestellt.

Diese sollten vor allen Dingen der hohen Landflucht entgegenwirken, aber auch jenen entgegenkommen, die sich zu bleiben entschließen. Mehr als ein Drittel der Bewohner verlassen den Kreis nach ihrer Schulausbildung – diese erschreckenden Zahlen wollte die Schüler Union nicht so stehen lassen.

„Ohne junge Menschen klappt gar nichts, man kann es nicht mehr ignorieren“, sagt Marlon Kowalski aus Altenkirchen, Vorstandsmitglied der Schüler Union.

„Durch die Jugendbefragung wurde umso deutlicher, wo wir ansetzen müssen, um der Landflucht entgegenzuwirken“, fügte die Sonia Parwani, die Geschäftsführerin, hinzu.

Unter anderem sollen Duale Studiengänge im Kreis gefördert werden, denn wir beherbergen hier im AK-Land viele weltweit-tätige Unternehmen mit hoher Expertise in ihrem jeweiligen Bereich, was gut ausgebildete Fachkräfte erfordert.

Durch Duale Studiengänge soll das Potential der jungen Leute gefördert werden und sie sollen stärker an die Heimat gebunden werden. Leider, so stellen es die Antragssteller fest, bieten nicht alle Unternehmen solche Studiengänge an oder die Angebote sind nicht bekannt genug.

Dem soll durch eine Fachveranstaltung, die die verschiedenen Akteure wie Schulen, Unternehmen, Wirtschaftsförderung, Kammern, Berufsberater und dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft zusammenführt, entgegengewirkt werden.

Die Schüler Union nahm dankend die Unterstützung der CDU-Fraktion an und wird weiterhin ihre Anträge verfolgen.