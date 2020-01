Veröffentlicht am 29. Januar 2020 von wwa

MAINZ – Die Violine als „Instrument des Jahres 2020“ vorgestellt – Am Dienstag, 28. Januar 2020, hatte der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz zu einem Pressegespräch über das „Instrument des Jahres 2020“, die Violine, in das Julius-Lehlbach-Haus des DGB in Mainz eingeladen. Als Gastgeber begrüßte Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats, die international gefeierte Geigerin Baiba Skride, die als Schirmherrin für das Projekt 2020 in Rheinland-Pfalz fungiert, Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf (SPD) und die anwesenden Vertreter von Presse und SWR-Fernsehen.

Landesmusikrats-Präsident Stieber zeigte sich hocherfreut darüber, die national und international konzertierende Geigerin Baiba Skride als Schirmherrin für das Projekt „Instrument des Jahres 2019“ in Rheinland-Pfalz gewonnen zu haben. Die in Rheinland-Pfalz lebende Solistin bezeichnete Stieber als eine „herausragende musikalische Persönlichkeit und bestmögliche Repräsentantin für das beliebte Streichinstrument“.

Das Projekt ist eine bundesweite Initiative von mittlerweile zehn Landesmusikräten, bei dem bereits zum elften Mal ein Instrument in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt wird. Für 2020 sei die Wahl auf die Violine gefallen, die die erste Geige, nicht nur im Orchester, sondern auch im Streichquartett spielt. Sie ist eine zentrale Figur in der klassischen Musik und ganz selbstverständlich in (fast) allen anderen Musikgattungen zu Hause.

Kulturminister Konrad Wolf verdeutlichte die hohe kulturelle Bedeutung des Streichinstrumentes: „Die Geige prägt seit fünf Jahrhunderten die abendländische Musikkultur. Als stilistisch vielseitig einsetzbares Instrument ist sie auch heute noch hoch attraktiv. Es lohnt sich, das Instrument zu erlernen!“ Durch das Erlernen erfahre man nicht nur persönliche Genugtuung, das Spiel in einer Gruppe erfordere viel Sensibilität und Aufmerksamkeit, um ein einheitliches Klangbild zu erreichen. „Wer Geige spielt, muss über Geduld und Ausdauer verfügen. Dies prägt die Persönlichkeit in hohem Maße“, so Wolf.

Der Landesmusikrat und seine Mitgliedsverbände und -institutionen wollen den Variantenreichtum des Instruments nun für ein Jahr lang ausleuchten. Dazu werden 2020 diverse Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden. Besonderer Höhepunkt werden drei Konzerte des Landesjugendorchesters im Herbst 2020 sein, bei denen sich Baiba Skride dem Publikum als Solistin präsentiert.

Foto: Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf, Schirmherrin Baiba Skride und Landesmusikrats-Präsident Peter Stieber präsentieren die Violine als Instrument des Jahres 2020 Foto: © Bernd Essling