Veröffentlicht am 29. Januar 2020 von wwa

St. KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen – Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 27. bis 28. Januar 2020, zwischen 12:00 und 17:00 Uhr, ist von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Als – Au, (postalisch) St. Katharinen, ein Bushaltestellenhäuschen beschädigt worden. Die Anstoßstelle befindet sich in einer Höhe von 2,30 Meter. Dem Schadenbild nach zu urteilen, so die Polizei, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen rangierenden LKW gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei