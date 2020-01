Veröffentlicht am 29. Januar 2020 von wwa

NIEDERDREISBACH – Verkehrsunfall auf der K 112 – Drei Personen verletzt – Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 28. Januar 2020, auf der Kreisstraße 112 zwischen Niederdreisbach und Weitefeld verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 12.500 Euro geschätzt.

Unfallursache, so die Polizei, dürfte eine Ölspur auf der Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Ein 34jähriger Mann hatte die K 112 von Niederdreisbach kommend in Richtung Weitefeld befahren. Aufgrund eines technischen Defektes am Getriebe verlor er Getriebeöl in nicht geringer Menge. Ein 19jähriger Mann, der mit seinem Pkw ebenfalls in Richtung Weitefeld unterwegs war, verlor ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck brach aus und der Pkw geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zu Kollision mit dem entgegen kommenden Pkw eines 29jährigen Autofahrers. Die Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 19jährige, sowie ein 20jähriger Mitfahrer, und der 29jährige wurden verletzt. Die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die K 112 kurzfristig gesperrt werden. Quelle: Polizei