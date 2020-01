Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Jahreshauptversammlung der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen – Am Sonntag, 27. Januar 2020, waren alle Mitglieder der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die fand in den Räumlichkeiten der Gaststätte „Zur alten Kapelle“ statt, wie immer im Anschluss an die heilige Messe, die von der Bergkapelle Vereinigung Birken-Honigsessen mitgestaltet wurde.

Nach dem gemeinsamen Frühstück im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal begrüßten zunächst Präses Pfarrer Martin Kürten und erster Brudermeister Florian Jung die anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder. Im Anschluss an die Totenehrung wies Jung auf die zahlreichen Aktivitäten der Bruderschaft hin, die sich keinesfalls nur auf den Besuch von Schützenfesten beschränken. Des Weiteren bedankte er sich bei den amtierenden Majestäten, den freiwilligen Helfern, die wöchentlich Dienste in der Hubertushütte übernehmen, sowie den Sportschützen und seinen Vorstandskollegen. Er sprach außerdem eine Einladung an alle Mitglieder aus, doch auch einmal einen Besuch eines Schützenfestes einer befreundeten Bruderschaft mitzuerleben. Anschließend gab er bekannt, dass sich die Mitgliedszahlen im Jahr 2019 positiv entwickelt hatten – dies zeigt sich auch am regen Betrieb am Schießstand „auf dem Uhlenberg“ zu den wöchentlichen Trainingszeiten (dienstags und donnerstags ab 18:00 Uhr) und an der wachsenden und aktiven Jugend.

Der zweite Geschäftsführer Fabian Lauer berichtete von den Sanierungsarbeiten und der Erneuerung des Gastro-Equipments am Schützenhaus sowie dem 50-jährigen Jubiläum der Schützenjugend im vergangenen Jahr. Des Weiteren betonte er, dass der Vertragswechsel zur Krombacher Brauerei erfolgreich verlief, wie Torsten Höfer bestätigte. Auch Lauer lobte die Schützenjugend für ihr hohes Maß an Aktivität und appellierte daran, dies aufrecht zu erhalten. Schlussendlich wies er auf die neu zu besetzenden Vorstandsposten hin: Kassierer Alexander Höfer stellte sich zur Wiederwahl. Aufgrund des Versterbens von Offizier Martin Schäfer, welcher bis zuletzt als erster Geschäftsführer tätig war und dessen Verlust die Bruderschaft tief trifft, musste auch in der Geschäftsführung ein Posten neu besetzt werden.

Kassierer Alexander Höfer konnte eine positive Bilanz ziehen, sowohl das Schützenfest und das Vogelschießen betreffend als auch das Geschäftsjahr im Allgemeinen. Er bedankte sich bei den zahlreichen Werbepartnern der Bruderschaft sowie den Hauptgeschäftspartnern Krombacher, Lütticke, Dimo, Elektro Weitershagen und der Bergkapelle Vereinigung, die jedes Jahr dazu verhelfen, ein Schützenfest auf hohem Niveau auf der Birkener Höhe auf die Beine zu stellen.

Im Anschluss berichtete Hans-Joachim Quast als Rendant von der positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jahr 2019, bedankte sich bei den Ehrenoffizieren, die stets zur Stelle stehen, sowie bei seinen Vorstandskollegen und der Jugendabteilung für ein erfolgreiches Jahr.

Erster Schießmeister André Rödder hatte ebenfalls Positives zu berichten: Nicht nur beim Bezirksvergleichsschießen des Bezirksverbandes Marienstatt, auch bei den Rundenwettkämpfen sowohl im rheinischen als auch im historischen Bereich konnten Einzelschützen und Mannschaften der Bruderschaft in allen Disziplinen erfolgreich teilnehmen. Auch das Ostereier- und Sauschießen waren volle Erfolge gewesen. Da die wachsende Jugend sich sehr für den Schießsport interessiert, konnte Rödder auch an den Trainingstagen, die für jedermann öffentlich sind, eine sehr positive Bilanz ziehen und rege Beteiligung bezeugen.

Torsten Höfer stellte das Programm für das Schützenfest 2020 vor, nachdem er ein durchweg erfolgreiches Fest im Jahr 2019 bezeugte und auf die neue Ausstattung im Schützenhaus und die anstehenden Sanierungsarbeiten hinwies. Das Programm für das 52. Schützen- und Kirchweihfest auf der Birkener Höhe gestaltet sich wie folgt:

Samstag, 18.07.2020: Vogelschießen auf dem Schießstand „auf dem Uhlenberg“, Samstag, 01.08.2020 , 16:00 Uhr Eröffnung des Festplatzes, 18:00 Uhr Standkonzert am Ehrenmal, 19:45 Uhr Antreten am Schulhof, anschließend Krönung der Majestäten und großer Zapfenstreich im Festzelt mit anschließendem Tanz. Sonntag, 02.08.2020, 9:00 Uhr heilige Messe mit anschließender Prozession, 13:45 Sternmarsch der Blaskapellen zur Residenz, 15:00 Uhr großer Festumzug mit anschließendem Unterhaltungskonzert der Kapellen, darauffolgend Königsball im Festzelt. Montag, 03.08.2020, 10:00 Uhr Totenehrung am Ehrenmal mit anschließender Zeltmesse 11:00 Uhr Frühschoppenkonzert der Bergapelle „Vereinigung“. Ab 14:30 Uhr Tanz mit Liveband und DJ

Nach diesem Ausblick auf das Festjahr 2020 wurden von der Mitgliederversammlung Ralph Kocher für die Geschäftsführung und Alexander Höfer, der sich als Kassierer zur Wiederwahl gestellt hatte, einstimmig in den Vorstand gewählt. Auf der konstituierenden Sitzung des Vorstandes im Februar werden Sie ihre Ämter antreten.

Den abschließenden Höhepunkt fand die Jahreshauptversammlung in den Ehrungen der amtierenden Majestäten sowie zahlreicher Mitglieder.

Im Anschluss an die Ehrungen fand die Sitzung bei einem gemeinsamen Mittagessen einen gemütlichen Ausklang. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank dem Team von Thomas Becher (Gaststätte „Zur alten Kapelle“).

Der Vorstand bittet außerdem alle Schützenbrüder, die einen Schützenhut besitzen, welcher nicht mehr von ihnen gebraucht wird, diese bei Rendant Joachim Quast abzugeben und freut sich auf ein ereignisreiches Jahr 2020.

Geehrt wurden:

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Lothar Christen, Gerhard Kötting, Hubert Schneider, Benno Stricker, Emil Baldus, Hubert Wagner, Josef Pieper.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Peter Hähner, Joachim Quast, Andreas Reuber, Horst-Günther Schmidt, Thomas Wagner, Helmut Weber, Uwe Leidig, Bernd Reifenrath.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Mirko Birkhölzer, Thilo Fuchs, Jürgen Zeggel, Siegfried Storbeck, Torsten Asbach, Walter Schneider, Markus Weitz, Thomas Becher, Thomas Leidig, Horst Steiger, Christian Stricker, Thomas Weitershagen. Vereinsbericht) (rawe) Fotos: SBR Birken-Honigsessen