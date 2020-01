Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

WINDECK-SCHLADERN – Karnevalistisches Tanztreffen in der Kulturhalle kabelmetal in Windeck-Schladern – Frühschoppen am Wasserfall – Eintritt frei! Nach dem großen Erfolg in den beiden vergangenen Jahren veranstaltet die Karnevalsgesellschaft Schladern von 1900 e. V. wieder das Garde- und Tanztreffen unter dem Motto „Frühschoppen am Wasserfall“.

Das Tanztreffen findet am Sonntag, den 02. Februar 2020, in der Kulturhalle kabelmetal in Windeck-Schladern statt. Beginn ist um 11:11 Uhr und das offizielle Programm wird bis ca. 18 Uhr laufen.

Unserer Trainerin Dana Wendt ist es gelungen viele namhafte Gesellschaften zu verpflichten und ein hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen. Es werden Showtanzgruppen, Tanzgruppen / -garden von fast 20 Karnevalsgesellschaften mit insgesamt mehr als 700 Tänzerinnen und Tänzern auftreten. Viele der teilnehmenden Gruppen haben bereits Auszeichnungen gewonnen, so z. B. das Tanzcorps der Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e. V., das bereits fünfmal Deutscher Meister im Showtanz wurde. Das Juniorentanzcorps der Wissener ist ebenfalls mit von der Partie. Es wurde 2018 Deutscher Junioren-Meister im Showtanz.

Daneben präsentieren sich natürlich auch die fünf Tanzgruppen der KG Schladern und die benachbarten Karnevalsfreunde aus Windeck, Eitorf, Pracht und aus Schönenbach. Teilnehmer (u. a.): KG Wissen 1856 e. V. mit Tanzcorps, Jugendtanzcorps und Minitanzcorps, KG „Für uns Pänz“ Seelscheid, Prinzengarde Meckenheim 1933 e.V., KG Dattenfeld 1935 e. V., KG Rot-Weiß Herchen 1994 e.V. mit den „Lollipops“ und den „Flamingos“, Tanzgarde Blacklightnings, Karnevalsfreunde Schönenbach, Tanzcorps Blau-Weiß Vilkerath, KG Närrische Brückenwache e. V. Eitorf, KG Turmgarde Eitorf 77, KG „Fidele Jongen“ Pracht 1952 e.V., KG Oberlahr, Tanzgruppe Rot-Weiß Hänscheid, DJK Wissen-Selbach, Große Tanzgarde der KG „Tolle Elf Wildberg“.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Beim Tanztreffen besteht auch die Möglichkeit Karten für die Stimmungssitzung am 08. Februar 2020 und für die Große Damensitzung am 16. Februar 2020 zu erwerben. Karten gibt es auch bei Renault Schroeder in Schladern Tel.: 02292 / 3644 oder karten@kg-schladern.de. Weitere Infos unter: www.kg-schladern.de