Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Gelungener Rückrundenstart der Seniorenmannschaft – Die DJK´ler reisten zum drittplatzierten TUS Bad Marienberg. Bei winterlichen Temperaturen kamen die Herren in den beiden Doppeln nicht auf „Temperatur“ und verloren jeweils deutlich in zwei Sätzen. Im Damendoppel konnten sich Stephanie Becker und Nadja Oligschläger souverän in zwei Gewinnsätzen durchsetzen und einen Punkt holen.

In dem anschließenden vorgezogenen Mixed standen Julia Klein und Ralf Hoß beim erstmalig gemeinsamen Einsatz auf dem Feld, verloren am Ende jedoch auch in zwei Sätzen. Somit ging es mit einem 1:3 Rückstand in die Einzel.

Im 1. Herreneinzel konnte Josuha Heinzmann seine Niederlage aus der Hinrunde gegen Patrick Schneider wieder gutmachen und gewann in 2 Sätzen. Josuha Trapp konnte sich gegen den spielstarken Mario Sator im zweiten Herreneinzel in 3 Sätzen behaupten. Heiner Kölzer im dritten Herreneinzel gewann gegen den jungen Alexander Nilges knapp in zwei Sätzen.

Im abschließenden Dameneinzel holte Stephanie Becker gegen ihre Gegnerin Daniela Bertuleit in einem knappen Zweisatzspiel den Sieg.

Die starken Einzelleistungen unserer Spieler und Spielerinnen konnte die drohende Niederlage aus den Doppeln abgewandt werden und somit ein 5:3 Sieg gegen den Nachbarverein erkämpft werden.

Alle freuen sich auf das nächste anstehende Spiel in der eigenen Halle in Gebhardshain. (Vereinsbericht) (naol)